Deputado Estadual Cássio Gois garante R$ 500 mil para exames e reforça saúde em Vilhena

A saúde de Vilhena acaba de receber um importante reforço. Já está na conta o recurso de R$ 500 mil destinado ao custeio de exames de ultrassom com doppler e ecocardiograma, por meio da SESAU, fruto da parceria entre o deputado estadual Cássio Gois e o vereador Jander Rocha.

O investimento representa mais um avanço para a saúde pública do município, fortalecendo o atendimento da população e ajudando a desafogar o sistema de saúde, especialmente na demanda por exames especializados, que muitas vezes possuem filas extensas e grande procura.

Os exames de ultrassom com doppler são fundamentais para avaliação da circulação sanguínea e diagnóstico precoce de diversas doenças vasculares, enquanto o ecocardiograma é essencial para acompanhar a saúde do coração, permitindo diagnósticos rápidos e tratamentos mais eficazes.

A chegada desse recurso garante mais agilidade nos atendimentos, reduz o tempo de espera dos pacientes e amplia o acesso da comunidade aos serviços de saúde, oferecendo mais dignidade e cuidado para quem depende do SUS.

O deputado estadual Cássio Gois destacou a importância do investimento para a população de Vilhena.

“Saúde precisa ser prioridade. Esse recurso chega para atender quem mais precisa, ajudando a reduzir filas e garantindo exames importantes para salvar vidas. Nosso compromisso é continuar trabalhando pelos municípios e levando investimentos que realmente façam diferença na vida das pessoas”, afirmou o deputado.

Já o vereador Jander Rocha ressaltou a parceria e o olhar atento para as necessidades da cidade.

“Esse investimento representa cuidado com a nossa população. Sabemos da importância desses exames e da dificuldade que muitas famílias enfrentam aguardando atendimento. Agradeço ao deputado Cássio Gois pela parceria e pelo compromisso com Vilhena. Esse recurso vai fortalecer muito a saúde do município”, destacou o vereador.

A iniciativa reforça a união de esforços entre o Legislativo Estadual, o município e a SESAU para garantir melhorias concretas na saúde pública e ampliar o acesso da população a exames essenciais.