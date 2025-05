Deputado Cássio Gois idealiza e Prefeitura de Cacoal realiza histórica 1ª Festa do Trabalhador com recorde de público

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) destacou o sucesso da 1ª Festa do Trabalhador realizada no último dia 1º de maio no Espaço Beira Rio em Cacoal.

O evento, organizado pela Prefeitura Municipal e idealizado pelo deputado Cássio Gois, reuniu mais de 20 mil pessoas em uma noite de celebrações e premiações.

Gois enfatizou a importância de iniciativas que valorizem a classe trabalhadora. “Eventos como este não apenas reconhecem o esforço diário dos trabalhadores, mas também fortalecem a economia cacoalense e promovem a integração da nossa população”, afirmou o parlamentar, que participou ativamente das comemorações.

A festa contou com sorteios de eletrodomésticos, além de 20 transferências PIX de R$ 1 mil cada e 10 caixas de picanha, totalizando quase R$ 200 mil reais em premiação. A animação ficou por conta do DJ Roony Moura, que manteve o público animado durante toda a programação.

O prefeito Adailton Furia (PSD) destacou que a iniciativa superou as expectativas e deve se tornar tradição no calendário municipal. O deputado Gois além de ser o mentor por trás do evento, reforçou seu compromisso em apoiar ações semelhantes. Além disso, Cássio Gois também parabenizou a primeira-dama e secretária de Cultura, Joliane Furia, e os servidores da Prefeitura pela organização do evento.

“Esta foi uma demonstração clara do poder de mobilização quando unimos forças em prol da população trabalhadora, parabéns a todos os atores envolvidos neste processo tão bonito”, finalizou Gois.