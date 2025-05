Homem com histórico policial tenta se livrar de faca durante abordagem em Vilhena

Na madrugada deste sábado (3), a atenção redobrada da Rádio Patrulha da Polícia Militar nas proximidades de um estabelecimento comercial no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, resultou na abordagem de um indivíduo com histórico conhecido no meio policial.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o local, situado no cruzamento da Rua 1716 com a Rua 1515, já era alvo de monitoramento devido à suspeita de ser utilizado para o comércio e consumo de entorpecentes, com uma movimentação de pessoas característica desse tipo de atividade.

Durante o patrulhamento tático nas adjacências, os policiais se depararam com A., um cidadão já conhecido pelas autoridades por diversas ocorrências relacionadas a substâncias entorpecentes. Ao notar a aproximação da viatura, A., demonstrou um comportamento atípico, desviando o olhar para o chão, apresentando sinais visíveis de inquietação, como postura trêmula e olhares dispersos.

Em uma tentativa de evitar a localização de um objeto, A., arremessou de suas mãos uma faca com uma lâmina de aproximadamente 20 centímetros. A ação, no entanto, não passou despercebida pelos militares, que prosseguiram com a abordagem.

Após uma busca minuciosa, a faca descartada foi encontrada. Questionado sobre a posse da arma, A., confessou ser o proprietário. Ele relatou ser usuário de drogas e, devido a históricos criminais anteriores, afirmou ter um “algoz” e estar preparado para um confronto violento, sem fornecer mais detalhes sobre a situação.

Diante dos fatos, A., foi informado de seus direitos constitucionais e se comprometeu a comparecer em juízo na audiência já designada. Diante do compromisso de comparecimento, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do abordado.