PM intercepta comboio com drogas na BR-435 após carro bater contra viatura próximo a Vilhena

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a interceptar, neste domingo, 31 de maio, um automóvel VW Parati, e uma motocicleta Honda, de cor vermelha, sob a suspeita de transporte de entorpecentes na rodovia na BR-435.

A abordagem foi marcada pela colisão do carro contra uma viatura policial na descida da popular “Serra de Colorado”.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a denúncia detalhava que o automóvel havia sido abastecido com drogas em Cerejeiras e seguia em direção a Vilhena.

O condutor da motocicleta estaria atuando na função de “batedor”, trafegando à frente para alertar sobre possíveis fiscalizações e garantir o sucesso do deslocamento ilícito.

BLOQUEIO NA RODOVIA E COLISÃO

De posse das características dos veículos, uma guarnição da Rádio Patrulha deslocaram-se pela rodovia no sentido a Colorado do Oeste. Ao iniciarem a descida da serra, os militares avistaram a Parati subindo pela faixa da esquerda em um trecho duplicado.

Para conter os suspeitos, a viatura foi atravessada na pista, bloqueando o fluxo de trânsito. Ao perceber a barreira, o condutor do carro desviou bruscamente para a faixa da direita e acabou colidindo contra o lado esquerdo da viatura.

Apesar do impacto, o motorista foi obrigado a parar e acabou contido junto com outros três indivíduos. No mesmo momento, os policiais interceptaram a motocicleta que vinha logo atrás.

APREENSÃO DE ENTORPECENTES E EMBALAGENS

Durante as buscas no interior do automóvel, os policiais localizaram uma porção de maconha. Um dos ocupantes, identificado pelas iniciais G. C., assumiu a propriedade do entorpecente, alegando tê-lo adquirido em Vilhena.

Em continuidade à revista, a equipe localizou uma porção de cocaína escondida no interior da bolsa de outro passageiro, P. L. Na mesma bolsa, foi encontrada uma grande quantidade de embalagens plásticas transparentes, comumente utilizadas no comércio e armazenamento de drogas. O suspeito alegou que havia comprado a substância em Cerejeiras na noite de sábado.

A motocicleta era conduzida por L. F. Ele informou aos militares que não era o proprietário do veículo, mas que havia sido contratado para trazer a moto desde Cerejeiras para entregar justamente a P. L., que estava dentro do carro.

CRIANÇA NO VEÍCULO E TRÂMITES NA UNISP

No banco traseiro da Parati também viajava um menino de apenas quatro anos, filho de um dos passageiros (G. C.). Diante do cenário de vulnerabilidade, todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Como a mãe da criança não atendeu aos chamados telefônicos, os policiais acionaram a avó paterna, L. C., que compareceu à delegacia e ficou legalmente responsável pelo menor.

A Perícia Técnica (POLITEC) não pôde ser acionada para o local do acidente devido às condições geográficas do trecho, considerado uma descida muito íngreme e com curvas sinuosas próximas, o que colocaria em risco a segurança das equipes e dos motoristas que trafegavam pela rodovia.

O automóvel sofreu avarias no para-choque e quebra do farol esquerdo, mas, por estar regular no sistema do Detran/RO, foi liberado. A motocicleta foi devolvida ao verdadeiro proprietário.

O condutor do carro, G. C., não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Devido à falta de habilitação e à imperícia que resultou no acidente, ele recebeu voz de prisão por conduzir veículo gerando perigo de dano em via pública.

Os outros envolvidos, L. F. e G. C., receberam voz de prisão pelo crime de porte de drogas. As porções de maconha e cocaína foram entregues ao comissário de plantão.