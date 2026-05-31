Idosos caem golpe e perdem mais de R$ 12 mil em Corumbiara

Um casal de idosos foi vítima do crime de estelionato e sofreu um expressivo prejuízo financeiro no município de Corumbiara.

Os moradores acreditaram que estavam ajudando a própria filha, que reside em uma cidade vizinha, mas na verdade lidavam com criminosos virtuais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas compareceram ao quartel da Polícia Militar no sábado, 30 de maio, para relatar o ocorrido.

Segundo o depoimento do casal, a ação criminosa teve início na sexta-feira, 29, quando passaram a receber sucessivas ligações e mensagens de um indivíduo que se passava por sua filha, identificada pelas iniciais R.

A FARSA E OS PAGAMENTOS

O estelionatário utilizou técnicas de persuasão e alegou urgência, solicitando que os idosos realizassem a quitação de boletos bancários e fizessem transferências bancárias via PIX. Confiando plenamente de que se tratava de um pedido legítimo da filha, o casal efetuou as transações financeiras.

No total, os idosos efetuaram o pagamento de R$ 7.735,99 em boletos emitidos em nome de V. G. S. A. V., utilizando uma plataforma de transações eletrônicas. Além disso, foram realizadas duas transferências eletrônicas: uma no valor de R$ 2.700,00 em nome de D. A., e outra de R$ 2.000,00 direcionada a C. R. A. S.

A contabilidade do golpe apontou que o boleto de maior valor (R$ 4.000,00) foi quitado diretamente via PIX por uma das vítimas, identificada pelas iniciais R. Ao todo, a dupla de estelionatários conseguiu subtrair R$ 12.435,99 das economias dos idosos.

DESCOBERTA DO GOLPE

A farsa só foi descoberta pouco tempo depois, quando a verdadeira filha do casal chegou de surpresa à residência dos pais. Ao conversarem sobre a rotina e mencionarem os pagamentos recém-efetuados, os idosos confrontaram as informações e perceberam, de forma tardia, que haviam sido vítimas de uma fraude digital.

Diante da constatação, a família procurou imediatamente a Polícia Militar para salvaguardar os comprovantes bancários e dar início aos trâmites legais.

A ocorrência de estelionato foi registrada e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras, que ficará responsável por rastrear as contas beneficiárias dos valores e tentar identificar os autores do crime.