Homem é perseguido e alvo de atentado a tiros na zona rural de Cabixi

Uma tentativa de homicídio na zona rural do município de Cabixi mobilizou guarnições da Polícia Militar no final da manhã deste sábado, 30 de maio.

Um trabalhador rural foi perseguido por dois homens em uma caminhonete e alvo de diversos disparos de arma de fogo, conseguindo escapar após clamar por socorro aos moradores da região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 12h, quando uma testemunha compareceu ao quartel relatando que a vítima, identificada pelas iniciais A., havia acabado de sofrer um atentado. O trabalhador prestava serviços em uma propriedade rural na Linha 10, no quilômetro 8, sentido Colorado do Oeste.

FALSA PANE EM CAMINHONETE E EMBOSCADA

Os militares deslocaram-se ao local dos fatos e encontraram a vítima abrigada no pátio de uma igreja na esquina da Linha 10 com a ROD-370. A. relatou que retornava do trabalho em sua motocicleta quando, na altura do quilômetro 6,5, avistou dois conhecidos, identificados pelas iniciais F., e E., parados em uma caminhonete Mitsubishi L200, de cor prata.

Demonstrando boa-fé, o motociclista parou e perguntou aos ocupantes do veículo se eles precisavam de algum auxílio mecânico. Os suspeitos responderam apenas que estavam parados “aquecendo o motor” da caminhonete. Diante da resposta, a vítima seguiu normalmente o seu trajeto em direção ao perímetro urbano.

Contudo, poucos minutos depois, o trabalhador percebeu que passou a ser perseguido em alta velocidade pela referida caminhonete. Durante o encalço, os criminosos efetuaram três disparos de arma de fogo em sua direção. Uma testemunha, identificada pelas iniciais V., confirmou ter ouvido o último estampido e visualizado um dos homens com a arma em punho.

FUGA A PÉ E PNEU CORTADO

Ao perceber que seria alcançado pelo veículo, o homem abandonou a motocicleta na estrada e correu para buscar abrigo em uma residência situada no pátio da Igreja.

Um dos agressores desembarcou da caminhonete armado e correu atrás da vítima, mas não conseguiu consumar o homicídio porque os moradores do local perceberam a ação e começaram a gritar, intimidando o criminoso.

Antes de empreender fuga, o atirador aproximou-se da motocicleta da vítima e, utilizando uma faca ou canivete, cortou e danificou o pneu dianteiro do veículo. Em seguida, a dupla entrou na caminhonete e fugiu em alta velocidade pela ROD-370, tomando o sentido em direção a Colorado do Oeste.

DILIGÊNCIAS

A guarnição da PM realizou buscas pelas imediações e deslocou-se até a residência de F. No local, a esposa do suspeito informou que o marido havia saído por volta das 10h conduzindo a caminhonete prata e ainda não havia retornado. O caso foi informado imediatamente à Central de Polícia de Colorado do Oeste para o cerco tático, mas nenhum suspeito foi preso.

Às autoridades, a vítima afirmou categoricamente que F., foi o autor dos disparos. Ele ressaltou, porém, que não possui qualquer desavença, rixa antiga ou conflito com os suspeitos e que desconhece completamente o que teria motivado o ataque violento.

O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que dará início às investigações.