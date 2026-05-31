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domingo, 31 de maio de 2026.

Motociclista bêbado invade circuito de corrida de rua e acaba preso pela PM em Vilhena

Teste do bafômetro confirmou a embriaguez do condutor
O veículo foi formalmente entregue ao irmão do condutor, que compareceu ao local do fato

Um motociclista foi preso em flagrante na manhã deste domingo, 31 de maio, após invadir um perímetro isolado para a realização de uma corrida urbana organizada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O condutor estava sob o efeito de bebidas alcoólicas e colocou em risco a vida de atletas e frequentadores do evento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava o policiamento ostensivo e a segurança do evento por volta das 06h45, no cruzamento da Avenida Paraná com a Avenida Tancredo Neves.

Nesse momento, os militares visualizaram o condutor, identificado pelas iniciais V. M. C., adentrando a área restrita da competição com uma motocicleta Yamaha/XTZ250 Lander.

INVASÃO DE PISTA E BAFÔMETRO

Ao interceptar o veículo, a equipe policial realizou a abordagem e constatou de imediato que o motociclista apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, compatíveis com a ingestão de álcool.

Diante da suspeita, o homem foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), que aferiu o resultado de 0,51 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado.

O índice é consideravelmente superior ao limite legal permitido, caracterizando o crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

PROCEDIMENTOS E LIBERAÇÃO DA MOTO

No momento da infração, o condutor transportava na garupa um passageiro, identificado pelas iniciais A. S. V. Ele foi devidamente revistado e qualificado pelos policiais, sendo liberado em seguida por não apresentar qualquer indício de participação em infração penal.

A motocicleta estava com a documentação em situação regular perante o órgão de trânsito. Após as verificações administrativas de praxe, o veículo foi formalmente entregue ao irmão do condutor, que compareceu ao local do fato.

O condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido pela guarnição até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do flagrante e adoção das demais medidas legais cabíveis por parte da Polícia Civil.

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