Motociclista bêbado invade circuito de corrida de rua e acaba preso pela PM em Vilhena

Um motociclista foi preso em flagrante na manhã deste domingo, 31 de maio, após invadir um perímetro isolado para a realização de uma corrida urbana organizada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O condutor estava sob o efeito de bebidas alcoólicas e colocou em risco a vida de atletas e frequentadores do evento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava o policiamento ostensivo e a segurança do evento por volta das 06h45, no cruzamento da Avenida Paraná com a Avenida Tancredo Neves.

Nesse momento, os militares visualizaram o condutor, identificado pelas iniciais V. M. C., adentrando a área restrita da competição com uma motocicleta Yamaha/XTZ250 Lander.

INVASÃO DE PISTA E BAFÔMETRO

Ao interceptar o veículo, a equipe policial realizou a abordagem e constatou de imediato que o motociclista apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, compatíveis com a ingestão de álcool.

Diante da suspeita, o homem foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), que aferiu o resultado de 0,51 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado.

O índice é consideravelmente superior ao limite legal permitido, caracterizando o crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

PROCEDIMENTOS E LIBERAÇÃO DA MOTO

No momento da infração, o condutor transportava na garupa um passageiro, identificado pelas iniciais A. S. V. Ele foi devidamente revistado e qualificado pelos policiais, sendo liberado em seguida por não apresentar qualquer indício de participação em infração penal.

A motocicleta estava com a documentação em situação regular perante o órgão de trânsito. Após as verificações administrativas de praxe, o veículo foi formalmente entregue ao irmão do condutor, que compareceu ao local do fato.

O condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido pela guarnição até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do flagrante e adoção das demais medidas legais cabíveis por parte da Polícia Civil.