PM e Bombeiros são acionados após relato de tentativa contra própria vida em Vilhena

Neste domingo, 31 de maio, uma mobilização de equipes de segurança pública e de salvamento chamou a atenção de moradores do bairro Cidade Verde, em Vilhena.

As autoridades foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência no interior de um imóvel residencial.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o chamado foi realizado após a moradora notar uma situação de risco, ela acionou imediatamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar para intervir na situação.

Assim que chegaram ao endereço indicado, os socorristas do Corpo de Bombeiros iniciaram os protocolos de primeiros socorros. Foram realizadas manobras de reanimação de emergência na tentativa de restabelecer os sinais vitais da vítima, porém, infelizmente, o óbito foi constatado ainda no local.

Uma guarnição da Rádio Patrulha da PM isolou a área da residência para preservar o cenário e garantir a segurança dos trabalhos técnicos.

A Perícia Técnica (POLITEC) da Polícia Civil foi acionada, compareceu ao endereço e realizou todos os procedimentos periciais de praxe para coletar informações sobre as circunstâncias do ocorrido.

Após a finalização dos trabalhos dos peritos criminais, o corpo foi liberado para a funerária Dom Bosco realizarem a remoção.

O boletim de ocorrência foi formalizado e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro do fato.