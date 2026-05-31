Mulher denuncia estupro após confraternização e dois suspeitos são detidos em Vilhena

A Polícia Militar atendeu, na manhã deste domingo, 31 de maio, uma ocorrência de suposto estupro envolvendo uma mulher no Residencial Alvorada, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional após apresentar intenso abalo emocional.

Familiares relataram que, durante a madrugada, ela participou de uma confraternização e, posteriormente, teria seguido para outro encontro nas proximidades.

Segundo os relatos colhidos pela polícia, a mulher informou que ficou sozinha após uma discussão com o marido e que, em determinado momento, foi levada por dois indivíduos para uma área gramada próxima ao residencial. Ela afirmou ter sido submetida a atos sexuais sem consentimento.

Após o ocorrido, a vítima procurou familiares e amigos, aos quais relatou ter sido estuprada. Ainda de acordo com a ocorrência, ela apresentou forte sofrimento emocional e precisou ser socorrida após duas tentativas de tirar a própria vida, sendo salva por parentes e uma amiga antes da chegada das equipes de resgate.

Com base nas informações fornecidas por testemunhas e familiares, policiais localizaram os dois suspeitos apontados pela vítima. Um homem identificado pelas iniciais R.B.L., foi preso, enquanto um adolescente foi apreendido.

Conforme a Polícia Militar, o menor confessou a participação no crime durante depoimento prestado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Imagens de câmeras de monitoramento também teriam registrado o deslocamento da vítima e dos suspeitos em direção à área onde os fatos teriam ocorrido.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.