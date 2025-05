Irmão é preso suspeito de estuprar irmã menor de idade em crime continuado em Vilhena

Na madrugada deste sábado (3), a Polícia Militar atendeu uma grave denúncia de possível estupro de vulnerável em uma casa no residencial Maria Moura, em Vilhena.

A vítima, é menor de idade, e o suspeito dos crimes é seu irmão por parte de mãe, M., de 28 anos.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada após um relato de outro irmão da vítima, que presenciou M., mantendo relações sexuais com a irmã pela janela do quarto na noite de 1º de maio.

Já na madrugada do dia 3, o denunciante ouviu barulhos no quarto da irmã e flagrou novamente o ato, desta vez filmando a cena com seu celular. As imagens mostram a vítima saindo do quarto enrolada em uma coberta e M., deitado na cama.

O vídeo foi enviado para outra irmã, que acionou a Polícia Militar. Em conversa com a vítima, na presença de uma conselheira tutelar, ela relatou que, na data mais recente, foi abusada enquanto dormia. Ela também afirmou que M., mantém relações sexuais com ela há anos, muitas vezes sem seu consentimento, e que a mãe deles tem conhecimento de que o suspeito dorme em seu quarto.

A Polícia Militar conduziu M., e os demais envolvidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências cabíveis. Durante o trajeto, a vítima reiterou os detalhes do ocorrido. A conselheira tutelar acompanhou a vítima.

A prisão de M., representa um passo importante na busca por justiça para a vítima e expõe a urgência de combater a violência sexual intrafamiliar. A reiteração dos abusos e a possível omissão de outros familiares apontam para a complexidade do caso, que agora será investigado pela Polícia Civil.