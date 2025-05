Policial civil reage a barulho de tiros e prende homem armado em Vilhena

Na noite de sexta-feira (2), uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Hortência, no bairro Jardim Green Ville, em Vilhena.

Segundo informações repassadas à equipe, um policial civil havia sido acordado por um barulho semelhante a disparos de arma de fogo nas proximidades de sua residência.

Instintivamente, o policial decidiu verificar a situação e se deparou com seu vizinho, identificado como M., chegando em casa com um revólver em mãos. Diante da cena, o agente da lei sacou sua pistola e deu voz de prisão ao suspeito, que não esboçou qualquer reação, acatando todas as ordens.

Questionado pela guarnição, M., confirmou ser o proprietário da arma, alegando tê-la adquirido para sua proteção pessoal, sem fornecer maiores detalhes sobre sua origem. Após inspeção, foi constatado que se tratava de um revólver inoxidável da marca Rossi, calibre .38, contendo três munições intactas no tambor.

Nas proximidades do portão da residência, a PM localizou ainda seis cápsulas deflagradas do mesmo calibre, de marcas variadas. O suspeito afirmou ter feito os disparos anteriormente em uma propriedade rural, negando qualquer tiro em via pública.

Diante do flagrante e da posse de objeto ilícito, M., recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais garantidos e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Durante a condução de M., à viatura, outro homem, identificado como M.P., compareceu ao local e passou a proferir ofensas contra os policiais, questionando a ação e instigando os demais presentes contra a guarnição. Por conta das palavras proferidas e da tentativa de incitar resistência à prisão, ele também recebeu voz de prisão por desacato à autoridade.

Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. M., foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.