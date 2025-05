Sílvia Cristina assinou CPI do INSS, mas adversários espalham mentiras para tentar prejudicá-la

Mais uma vez, a deputada federal Sílvia Cristina é vítima de mentiras, as chamadas fake news, promovidas por páginas na internet a serviço de grupos políticos.

A parlamentar assinou o pedido para a criação da CPI do INSS, que pretende apurar a fraude contra os aposentados.

Mas, de forma traiçoeira e para tentar criar uma narrativa falsa junto a opinião pública, com o objetivo de prejudicá-la politicamente, adversários mais uma vez usam do artifício da mentira e espalham que ela não teria assinado a CPI do INSS.

“Mais uma vez, infelizmente, somos vítimas de mentiras de adversários, que tentam a todo custo, com as chamadas fake news, criar uma narrativa. Desta vez, publicaram de forma mentirosa que eu não teria assinado o requerimento, cobrando a instalação da CPI do INSS, para apurar a fraude contra os aposentados. É MENTIRA! Eu assinei sim a CPI do INSS. Entre os 185 deputados que assinaram, o meu está lá, como o 121º nome”, desabafou a deputada.

Sílvia Cristina disse também que “eles publicam uma mentira, depois apagam, mas o estrago está feito, pois compartilham a postagem mentirosa nos grupos e saem espalhando a fake news, para atender, possivelmente, aos interesses dos grupos políticos aos quais estão ligados”.

Por fim, ela declarou: “A quem interessa prejudicar a minha imagem? A quem interessa espalhar fake news ao meu respeito? Quem paga esses sites para fazer esse serviço sujo? Tenho fé em Deus e sei que ele nos sustenta e nos trouxe até aqui. E Ele é quem vai seguir nos guiando e nos protegendo de todos os males”.

Clique (AQUI) e confira o requerimento apresentado na Câmara dos Deputados e confira o nome da deputada entre os que assinaram a petição para a criação da CPI do INSS: