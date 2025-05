Suspeitos de aplicar golpes com uso indevido de brasão da Polícia Civil têm prisão preventiva decretada em Vilhena

Na última sexta-feira (2), dois homens foram presos em flagrante em Vilhena, suspeitos de utilizar indevidamente o brasão da Polícia Civil para solicitar apoio financeiro a comerciantes locais. Neste sábado (3), a Justiça converteu a prisão em preventiva (leia mais AQUI).

Segundo informações do processo, os suspeitos alegavam representar a revista “Plantão Policial” e ofereciam adesivos com o brasão da Polícia Civil em troca de contribuições financeiras, supostamente destinadas a apoiar a instituição. Durante a abordagem, foram encontrados com a dupla diversos materiais, incluindo os adesivos, uma máquina de cartão, celulares e anotações financeiras.

Uma das vítimas relatou que um dos suspeitos entrou em seu estabelecimento, apresentou a revista e solicitou uma doação. Ele teria prometido maior visibilidade na publicação mediante o pagamento de valores entre R$ 350,00 e R$ 600,00. A comerciante contribuiu com R$ 350,00 e recebeu os adesivos para exibir em seu comércio.

A juíza responsável destacou que os acusados não têm residência fixa na cidade, o que pode comprometer a aplicação da lei penal e a instrução do processo. Ela também ressaltou a gravidade da conduta, que atinge a ordem pública e a credibilidade das instituições policiais.

Os suspeitos permanecerão detidos enquanto as investigações continuam. A Polícia Civil orienta a população a sempre verificar a autenticidade de solicitações de apoio financeiro em nome de órgãos públicos e a denunciar qualquer atividade suspeita às autoridades.