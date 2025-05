Morador de Cerejeiras é preso com mais de 270 quilos de maconha durante operação policial no MS

Neste sábado (3), uma operação conjunta entre a Polícia Militar de Goiás, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e Polícia Civil resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas nas proximidades da cidade de Costa Rica (MS).

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a ação integrada foi realizada após troca de informações entre as forças policiais. Durante a operação, um veículo de passeio que retornava da fronteira entre Brasil e Paraguai, com destino ao Estado de Mato Grosso, foi abordado.

Durante a busca veicular, os policiais localizaram aproximadamente 274 quilos de maconha, divididos em 309 tabletes.

O condutor do automóvel, identificado como W.P.D.S., de 28 anos, é morador de Cerejeiras.

Segundo registros anteriores, no dia 20 de fevereiro de 2024, o suspeito foi flagrado em uma fazenda na região de Cerejeiras furtando baterias de máquinas agrícolas. Na ocasião, ele fugiu com comparsas, abandonando um veículo com várias baterias em seu interior, que foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade. (Leia mais AQUI).

Após receber voz de prisão neste sábado, W., foi encaminhado, junto com o carro utilizado no transporte da droga, à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica (MS), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas.

Conforme avaliação preliminar das polícias envolvidas, o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 650 mil.