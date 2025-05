Motociclista sofre possível fratura no fêmur e cotovelo após colidir com carro em Vilhena

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (4), no cruzamento da Avenida 622 com a Avenida Paraná, em Vilhena.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, isolou a área para garantir a segurança e iniciou o levantamento das informações.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, o motociclista seguia pela Avenida 622, sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando, ao cruzar a Avenida Paraná, houve a colisão transversal com um automóvel que transitava nesta via, sentido BR-364. O impacto resultou em danos materiais significativos em ambos os veículos.

O motociclista sofreu diversas escoriações pelo corpo, além de possível fratura no fêmur e cotovelo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar, sendo encaminhado ao Hospital Regional para receber atendimento médico.

O condutor do automóvel não se feriu e permaneceu no local, colaborando com polícia. Uma testemunha confirmou a dinâmica do acidente relatada pelos envolvidos.

O perito criminal compareceu ao local para realizar os levantamentos técnicos necessários à apuração das causas do sinistro. Após a perícia, o carro foi liberado ao proprietário, enquanto a motocicleta foi entregue a um amigo do motociclista, com a devida autorização e documentação.

A guarnição da Polícia Militar realizou o levantamento e coletou dados dos envolvidos e da testemunha, e registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.