Ação do deputado Luizinho Goebel garante melhorias na infraestrutura de Chupinguaia

O município de Chupinguaia está prestes a receber importantes investimentos em infraestrutura, resultado direto da atuação do deputado estadual Luizinho Goebel (PODEMOS).

As ações visam garantir mais segurança no trânsito, melhor mobilidade e qualidade de vida para os moradores.

Por meio do mandato de Goebel, está confirmada a aplicação de micro revestimento asfáltico em vias da cidade, o que contribuirá significativamente para a conservação das estradas e a fluidez do tráfego. Além disso, Chupinguaia contará com nova sinalização horizontal e vertical, medidas que tornam o trânsito mais seguro para motoristas e pedestres.

A iniciativa está sendo viabilizada em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha. O trabalho também conta com o apoio institucional do prefeito de Chupinguaia, Dr. Wesley Araújo, fortalecendo a colaboração entre as esferas estadual e municipal.

Com o reforço da malha viária e da sinalização, o objetivo é promover o desenvolvimento urbano, facilitar o deslocamento da população e impulsionar o crescimento econômico do município. A expectativa é que as obras tragam impactos positivos diretos para os moradores e comerciantes locais.

As melhorias em infraestrutura fazem parte do compromisso do deputado Luizinho Goebel com os municípios do Cone Sul de Rondônia, reforçando seu foco em ações que promovam bem-estar social e desenvolvimento regional.