ARTIGO: Warren Buffet

Warren Buffet, 94 anos, é atualmente o 5º. homem mais rico do mundo, com um patrimônio de US$ 169 bilhões. Ele é o proprietário da Berkshire Hathaway, empresa voltada para a compra e venda de ações. É conhecido como investidor e filantropo.

Em 2007, em uma carta aos acionistas, anunciou que estava procurando um jovem sucessor para tomar conta dos seus negócios. Em 2008 foi o homem mais rico do mundo, com um patrimônio de US$ 60 bilhões na época.

No ano de 2010, ao lado de Bill Gates (Microsoft), eles começaram a recrutar bilionários, para que firmassem um compromisso de doar ao menos metade de seus patrimônios para a caridade, seja durante a vida ou em seus testamentos. Foi reportado pela imprensa que em 2013, seu ganho era de cerca de US$ 37 milhões por dia!

W. Buffet gosta de comprar ações de empresas que estavam sendo negociadas abaixo de seu valor real. Em 1957 comprou uma casa grande (5 quartos), pelo preço de US$ 31.500, onde reside até hoje.

A Berkshire Hathaway era uma indústria têxtil à beira da falência e foi transformada num conglomerado financeiro avaliado em US$ 1,1 trilhão. Vale ressaltar que seu caixa, em Março/25, totalizava US$ 347,7 bilhões.

Anualmente os proprietários da Berkshire Hathaway se reúnem em Omaha, Nebrasca para uma autoavaliação dos negócios do último ano. Neste ano 38.000 pessoas estavam presentes e no final, W Buffet expressa sua visão e avaliação dos principais temas econômicos: a economia dos EUA; o tarifaço de Trump; o papel da big techs; a inteligência artificial nos negócios… Naquela ocasião informou que estará se aposentando no final deste ano, sendo substituído por Greg Abel (canadense) como novo CEO da Holding (formação em contabilidade). W Buffet ainda teve oportunidade de trazer uma palavra às crianças, adolescentes e adultos, sobre carreira, estudos e estilo de vida. Quantos de nós teríamos uma palavra às crianças e adolescentes?

O desempenho de seus negócios espelha seu enorme talento para multiplicar dinheiro.

Ele é um dos grandes gurus, em assuntos econômicos, do mundo. Grandes empresários e investidores globais acompanham seus passos; estudam suas estratégias; procurando de alguma forma imitá-lo em suas sábias e precisas decisões.

Convido os leitores e empresários a ter a humildade de examinar esta breve a biografia. O amor pelo ensino profissional; o tino comercial; a capacidade de avaliar empresas; de fazer decisões sábias e oportunas; criar critério pessoal para novos investimentos… Hoje é o tempo de sair da mediocridade para avançar, pelo trabalho e graça divina, rumo a conquistas maiores. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.