Colorado representa Rondônia na Taça Brasil Sub-16 de Futsal no PR

A equipe da Associação Atlética Colorado está representando o estado de Rondônia na Taça Brasil Sub-16 de Futsal, que acontece entre os dias 5 e 10 de maio, na cidade de Cascavel, no Paraná.

A competição reúne jovens talentos de diversas regiões do país, promovendo o desenvolvimento do futsal de base em nível nacional.

Sob a coordenação dos professores Wender, Gerson e Diogo, a equipe rondoniense fez sua estreia contra o time de Toledo (PR), considerado um dos favoritos da competição. Apesar da dedicação e do bom desempenho dos atletas, a equipe de Colorado foi superada pelos paranaenses.

A equipe ainda enfrentará mais dois desafios importantes na fase de grupos, contra as seleções do Maranhão e da Paraíba, mantendo o foco na busca pela classificação à próxima fase do torneio.

O professor Wender destacou o apoio da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, fundamental para a participação do time na Taça Brasil. Segundo ele, a administração municipal foi responsável pelo custeio das passagens aéreas, transporte terrestre e hospedagem dos atletas, demonstrando compromisso com o incentivo ao esporte de base.

Com garra e determinação, a equipe da Associação Atlética Colorado segue firme na competição, levando o nome de Rondônia ao cenário esportivo nacional e mostrando o potencial dos jovens talentos do futsal do estado.