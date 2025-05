Deputado Delegado Camargo participa de audiência no Congresso e reforça apoio às pessoas com deficiência em RO

Nesta terça-feira (06), o deputado estadual Delegado Camargo participou, em Brasília, de duas importantes audiências públicas na Câmara dos Deputados, com foco em políticas públicas voltadas à promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

O parlamentar destacou que as discussões representam avanços significativos para a inclusão e ressaltou o impacto direto dessas propostas nas legislações estaduais.

A primeira audiência tratou da criação de um Código Brasileiro de Inclusão, que propõe reunir em um único documento toda a legislação federal que assegura os direitos das pessoas com deficiência. “A ideia é facilitar o acesso à informação. Hoje, o que temos é uma legislação espalhada em diferentes normas, o que muitas vezes dificulta o conhecimento por parte das famílias e dos próprios beneficiários. Com esse código, tudo estará centralizado”, explicou Delegado Camargo.

A segunda audiência discutiu estratégias para ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, com foco em ações que promovam qualificação, empregabilidade e políticas de incentivo à contratação. Para o deputado, este é um dos grandes desafios atuais. “Garantir dignidade passa por oferecer oportunidades reais. É preciso romper as barreiras que ainda excluem milhares de brasileiros do mundo do trabalho”, destacou.

Delegado Camargo, que é padrinho das APAES em Rondônia e autor de diversas leis voltadas à inclusão, afirmou que acompanha de perto a realidade das famílias que lutam por mais respeito e autonomia. “Essa luta também é minha. Eu conheço o esforço diário das mães, pais e profissionais das instituições. Estar aqui hoje é reforçar que não existe inclusão sem ação concreta.”

Ao final, o parlamentar reforçou que o debate ao nível federal tem reflexos diretos nas ações estaduais. “Como deputado estadual, é meu dever acompanhar e lutar para que as decisões que saiam daqui contribuam para fortalecer as leis que já criamos em Rondônia. A inclusão precisa ser tratada com seriedade e responsabilidade em todas as esferas.”