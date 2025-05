Desentendimento por conserto de caminhão termina com denúncia de ameaça em oficina de Vilhena

Nesta terça-feira (6) a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no pátio de um posto de combustíveis na Avenida Celso Mazutti, saída para Cuiabá, em Vilhena, onde teria ocorrido um desentendimento entre cliente e prestador de serviço em uma oficina mecânica.

No local, os militares conversaram com o motorista P.C., que relatou ser funcionário de S.L., residente no município de Marialva, estado do Paraná. Ele contou que levou um caminhão Scania, cor branca, para realizar reparos na suspensão dianteira após combinar previamente o serviço com o mecânico D.D., pelo valor de R$ 150.

Porém, após o término do conserto, D., recebeu apenas R$ 100 via PIX. Segundo P., seu patrão orientou o pagamento parcial alegando que o valor final não havia sido acordado e que ficaria no prejuízo. A divergência provocou um desentendimento por telefone entre os dois, e, posteriormente, S., acionou a Polícia Militar relatando que seu funcionário estaria sendo ameaçado com uma arma de fogo no local.

Entretanto, ao ser questionado, P., negou que tenha sofrido qualquer tipo de ameaça, seja verbal, física ou com o uso de arma. Ele afirmou aos policiais que, durante todo o tempo em que esteve na oficina, não presenciou nenhuma situação violenta, tampouco visualizou qualquer armamento.

Diante disso, os policiais constataram indícios de possível falsa comunicação de crime, já que não havia provas da suposta ameaça. O autor da denúncia, por estar em outro estado, não foi apresentado. Mensagens trocadas via WhatsApp entre as partes foram anexadas ao boletim de ocorrência.

O caso foi encaminhado à autoridade judiciária para que sejam tomadas as providências cabíveis conforme a legislação.