Dra. Taíssa participa de almoço em homenagem ao trabalhador e recebe demandas em União Bandeirantes

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) participou, no último fim de semana, de um almoço em homenagem ao Dia do Trabalhador, realizado no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho.

O evento organizado pela goianinha, moradora do distrito, reuniu dezenas de moradores, trabalhadores rurais e lideranças comunitárias, em um momento de confraternização e reconhecimento àqueles que impulsionam a economia local com esforço e dedicação.

A celebração teve como objetivo valorizar os trabalhadores da região, muitos dos quais atuam no campo e em atividades essenciais ao desenvolvimento do estado. Durante o encontro, Dra. Taíssa conversou com os participantes, ouviu demandas relacionadas à diversas áreas e reafirmou seu compromisso com a população do distrito.

“É fundamental estar perto da comunidade, ouvir de perto suas necessidades e buscar soluções concretas. O trabalhador rural merece reconhecimento e respeito, não apenas em datas comemorativas, mas todos os dias”, afirmou a parlamentar. A deputada recebeu diversas solicitações de moradores e se comprometeu a encaminhar os pedidos aos órgãos competentes, reforçando seu papel como representante das comunidades do interior.

A presença de Dra. Taíssa em União Bandeirantes reforça sua atuação voltada ao fortalecimento das regiões mais distantes, onde o acesso a serviços públicos ainda é um desafio constante. Para a deputada, ações como essa são essenciais para construir políticas públicas eficazes e verdadeiramente conectadas com a realidade das pessoas.