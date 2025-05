Homem ameaça clientes com marreta e faca em supermercado de Vilhena

O Extra de Rondônia apurou que, na tarde do último domingo (4), uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de desordem e ameaça no interior do supermercado IG, localizado na BR-174, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações recebidas pela polícia, um homem estaria portando uma barra de ferro, ameaçando clientes, além de ter praticado furto de mercadorias e provocado lesões em si mesmo utilizando material cortante.

De imediato, os policiais se deslocaram ao local e fizeram contato com o funcionário responsável pela segurança do estabelecimento.

Conforme relato, o suspeito, identificado como R., entrou no supermercado com uma marreta de madeira presa à cintura e uma faca de cozinha no bolso. Em seguida, furtou uma flanela de pano multiuso, escondendo-a nas roupas.

Logo após, ele pegou uma lata de cerveja, consumiu o conteúdo e, em um ato de automutilação, rasgou a lata ao meio e esfregou-a no próprio rosto, provocando cortes.

A guarnição realizou a abordagem imediata, seguindo os protocolos de segurança. Durante a revista pessoal, foram encontrados a flanela furtada, a faca e a marreta de madeira.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), junto com os objetos apreendidos, para as providências cabíveis.