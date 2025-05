Homem é flagrado com maconha durante patrulhamento na Praça do Shopping em Vilhena

Na tarde desta terça-feira (6), tendo conhecimento de que as dependências da Praça do Shopping, localizada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, vêm sendo utilizadas para o comércio e consumo de substâncias entorpecentes, com constante movimentação típica de pontos de venda de drogas ilícitas, a guarnição da Rádio Patrulha intensificou o patrulhamento tático nas imediações.

Durante a ronda, os policiais observaram um homem, posteriormente identificado como M.R.W.M., já conhecido no meio policial por envolvimento em ocorrências relacionadas a drogas.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem demonstrou comportamento suspeito: abaixou a cabeça, apresentou sinais visíveis de nervosismo, tremores e olhares dispersos. Em tentativa de despistar os militares, ele lançou um objeto ao chão, que posteriormente foi identificado como um cigarro de maconha.

Ao ser abordado, o suspeito confirmou que o cigarro era de sua posse e que pretendia consumi-lo, mas se recusou a informar a origem da droga.

Diante dos fatos, o homem foi informado de seus direitos constitucionais e comprometeu-se a comparecer à audiência previamente marcada. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado, a droga apreendida, e o suspeito liberado.