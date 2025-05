Incêndio criminoso destrói motoneta e bicicleta em Vilhena

Na madrugada desta terça-feira (6), uma motoneta e uma bicicleta foram completamente destruídas por um incêndio criminoso no quintal de uma residência em Vilhena.

A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que foram acionados por volta das 2h40 da manhã, após a moradora, identificada como C., relatar o sinistro.

Segundo a vítima, ela estava dentro de casa quando ouviu barulhos vindos da área externa. Ao verificar o que ocorria, viu sua motoneta e uma bicicleta em chamas, além de um galão com líquido semelhante à gasolina, também incendiado. A suspeita é de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente ao local e conseguiu controlar as chamas, mas os veículos já estavam completamente destruídos. Ninguém ficou ferido.

Em conversa com os policiais, C., revelou ter desavenças com uma mulher identificada como A., ex-namorada de seu ex-marido, R. Ainda segundo a vítima, R., teria lhe dito, semanas antes, que A., havia ameaçado incendiar sua casa caso ele reatasse o relacionamento com C. No entanto, ela afirma não ter visto quem cometeu o ato criminoso.

A investigação ganhou um elemento importante com o depoimento de uma testemunha, que forneceu imagens de videomonitoramento de sua residência. Nas imagens, é possível ver uma pessoa pulando o muro da frente da casa, ateando fogo nos veículos e fugindo em seguida. O suspeito ainda não foi identificado.

A Polícia Militar registrou a ocorrência no sistema Mobile da corporação e encaminhou todas as informações, inclusive as imagens, para a autoridade policial competente. O caso será investigado como crime de incêndio doloso, com risco à integridade física dos moradores e prejuízos à ordem pública.

As autoridades pedem que qualquer informação que possa ajudar na identificação do autor do crime seja repassada de forma anônima à Polícia Civil de Vilhena.