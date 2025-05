Motociclista fica ferido após colisão com carro no centro de Vilhena

Um acidente envolvendo um motociclista e um carro foi registrado na manhã desta terça-feira (6), no cruzamento da Avenida Leopoldo Peres com a Rua Dom Pedro I, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o motociclista seguia no sentido bairro José, enquanto o motorista do carro trafegava em direção à BR-364. No cruzamento das vias, ocorreu a colisão.

O condutor da moto sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) esteve no local para registrar a ocorrência.