Presidente do Sebrae em Rondônia cumpre agenda institucional na Confederação das Associações Comerciais do Brasil

Na última semana, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae em Rondônia, o vilhenense Darci Cerutti, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), esteve em Brasília cumprindo agenda de visitas institucionais com foco no fortalecimento dos pequenos negócios.

Na terça-feira (29), Cerutti realizou uma visita de cortesia à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), acompanhado dos conselheiros do Sebrae Everton Melo da Rosa, representante da Associação de Jovens Empresários (AJE), e Éder Bastos, também da FCDL. A comitiva foi recebida pelo vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer) e secretário-geral da CACB, Marco Kobayashi, que também é vice-presidente do Sebrae em Rondônia.

Durante o encontro, foi debatida a importância do associativismo como ferramenta de desenvolvimento para as micro e pequenas empresas em Rondônia. As Associações Comerciais e Empresariais (ACEs) foram destacadas como representantes dos mais diversos setores da economia, como comércio, serviços, indústria e agronegócio.

Além de atuarem na defesa dos interesses empresariais junto ao poder público, as ACEs prestam serviços importantes à classe, como capacitações, assessoria jurídica, planos de saúde, emissão de certificados digitais e de origem, mediação e arbitragem, entre outros.

A CACB representa 27 federações estaduais, mais de 2.300 associações comerciais e cerca de dois milhões de empresas em todo o Brasil. A agenda do presidente do Sebrae Rondônia reforçou o alinhamento institucional com a Confederação e destacou a importância de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios, reconhecidos como grandes geradores de emprego e renda no país.