Projeto Missões/Titanium enfrenta Cacoal pelas quartas de final do Rondoniense 40+

A equipe do Projeto Missões/Titanium, representante de Vilhena, entra em campo nesta quarta-feira (8) pelas quartas de final do Campeonato Rondoniense de Futebol Master 40+. O confronto será fora de casa, contra o time de Cacoal, com início previsto para as 20h.

O duelo é decisivo e vale vaga na semifinal da competição, que reúne jogadores veteranos de várias cidades do estado, promovendo integração, saúde e valorização do esporte entre atletas com mais de 40 anos.

O time vilhenense, que vem se destacando pela união do grupo e desempenho consistente na primeira fase, está confiante em conquistar um bom resultado mesmo jogando longe de seus domínios. A comissão técnica destaca a experiência do elenco e a preparação intensa nas últimas semanas como trunfos para avançar na competição.

O Campeonato Rondoniense 40+ é promovido com o objetivo de fortalecer o futebol master no estado, valorizando atletas que continuam contribuindo com o esporte mesmo após os 40 anos. A partida entre Projeto Missões/Titanium e Cacoal promete ser um dos grandes jogos das quartas de final.

A equipe de Vilhena segue com foco total e o apoio da torcida, que acompanha com entusiasmo a trajetória do time no estadual.