VÍDEO: Carreteiro morre em grave acidente na BR-364 em Candeias do Jamari

Na madrugada desta terça-feira (6), um grave acidente foi registrado na BR-364, em frente ao Posto Miriam, no município de Candeias do Jamari, Rondônia.

Um carreteiro morreu após colidir violentamente na traseira de outra carreta. A vítima ficou presa às ferragens, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate, que infelizmente confirmou o óbito no local. Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade do motorista que morreu.

O acidente ocorre em um momento em que o tráfego sobre a ponte do rio Candeias, nas proximidades do local, está sendo realizado em apenas uma pista, no sistema de PARE e SIGA. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a estrutura da ponte apresentou problemas recentemente, e equipes estão atuando para realizar os reparos necessários e liberar totalmente o tráfego o mais breve possível.

As causas exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência.

