Vítima de acidente na BR-364 será velada na Igreja Batista Nova Vilhena

O corpo de Pedro Roberto Mattos, de 64 anos, ex-morador de Vilhena que morreu em um acidente automobilístico na madrugada desta terça-feira (6), na BR-364, entre Vilhena e Pimenta Bueno, após colidir frontalmente com uma carreta, será transladado de Cacoal para Vilhena, onde ocorrerá o velório na Igreja Batista Nova Vilhena, localizada na Rua Aricy Firmino Lopes Mandarim, no bairro Jardim Eldorado.

Segundo informações da funerária Canaã, responsável pelos trâmites legais, a chegada do corpo a Vilhena está prevista para as 22h desta terça-feira. O sepultamento ocorrerá na tarde de quarta-feira (7), no cemitério Cristo Rei.

Pedro era irmão de Zico Mattos, chefe de gabinete do deputado estadual Luizinho Goebel.