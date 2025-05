Associação Deportivo Futsal Vilhena inaugura nova quadra na Escola Paulo Freire

A Associação Deportivo Futsal Vilhena inaugurou, na tarde de quinta-feira (8), uma nova quadra de futsal na Escola Estadual Paulo Freire, em Vilhena.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da deputada estadual Rosangela Donadon, do presidente da Câmara de Vereadores, Dr. Celso Machado, além de outros vereadores e autoridades locais e regionais.

Segundo o presidente da Associação Deportivo Futsal, Elio Neto Farofa, a construção da nova quadra foi possível graças a uma parceria entre a escola, a Secretaria de Estado da Educação, a Prefeitura de Vilhena — por meio da Secretaria de Obras — e o projeto “Semear e Ressocializar”, coordenado pelo vereador e policial penal Silvano Pessoa.

“Devido à falta de quadras no município, buscamos parcerias com escolas estaduais e municipais. Uma dessas parcerias foi com a Escola Paulo Freire, que achou o projeto interessante. A partir disso, a associação investiu na compra de materiais, manutenção e limpeza, contando com a mão de obra dos apenados do projeto ‘Semear e Ressocializar’. Em contrapartida, a escola vai compartilhar o uso da quadra com a associação por dois anos, atendendo mais de 250 crianças”, explicou Farofa.

O presidente da Câmara e padrinho da associação, Dr. Celso Machado, destacou a importância de projetos como este, que atendem crianças e adolescentes, e defendeu o apoio das esferas municipal e estadual.

“Eu lembro do início, quando o Farofa me contou sobre o projeto há 12 anos. Sem pensar, investi financeiramente porque acreditei. Sei que projetos como esse tiram os jovens do caminho errado. Hoje, a Associação Deportivo Futsal está colhendo os frutos, formando futuros atletas, conquistando medalhas e troféus em competições estaduais e até fora do estado. Queremos que o projeto também chegue a bairros carentes como o União e o Maria Moura”, afirmou Celso.