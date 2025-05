Deputada Cristiane Lopes participa de homenagem ao Duelo na Fronteira e reforça apoio à cultura e ao desenvolvimento de Guajará-Mirim

Um momento histórico para a cultura rondoniense foi registrado na Assembleia Legislativa de Rondônia com a entrega do voto de louvor às agremiações Flor do Campo e Malhadinho, responsáveis pelo tradicional festival de boi-bumbá Duelo na Fronteira, realizado anualmente em Guajará-Mirim.

A homenagem, proposta pela deputada estadual Dra. Taíssa Sousa, contou com a participação especial da deputada federal Cristiane Lopes, que tem se destacado por seu trabalho em defesa da cultura e do desenvolvimento da região.

Durante a solenidade, Cristiane Lopes destacou a importância da valorização das manifestações culturais típicas de Rondônia e ressaltou o orgulho que sente por apoiar iniciativas como o Duelo na Fronteira.

“Momento histórico para a cultura do estado de Rondônia e eu estou muito feliz em poder participar aqui na Ale/RO desta justa homenagem aos membros do Boi Flor do Campo e também do Malhadinho, ao lado da deputada Taíssa Sousa”.

Cristiane ressaltou que o reconhecimento às agremiações é mais do que merecido, por tudo o que representam para a cultura rondoniense.

“É uma homenagem bonita para esses dois bois que fazem parte da história não só de Guajará-Mirim, mas de Rondônia. Eu sempre digo que aqui também temos uma cultura linda, que é motivo de orgulho para todos nós”.

Além de prestigiar a solenidade, Cristiane Lopes reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da cultura local, destacando a destinação de R$ 450 mil em emenda parlamentar para apoiar dois grandes eventos do calendário de Guajará-Mirim: o festival Duelo na Fronteira e a Marcha para Jesus 2025.

“O Duelo da Fronteira é uma tradição importante para nossa história e cultura que deve ser preservada e incentivada. A cada ano, o evento fica maior e mais bonito”.

A deputada também defendeu que Guajará-Mirim tenha um calendário cultural permanente, capaz de impulsionar ainda mais o turismo, movimentar a economia local e valorizar as raízes do povo da fronteira.

“Hoje é dia de festa e reconhecimento para todos que se dedicam o ano inteiro a fazer essa celebração acontecer. Guajará-Mirim merece um calendário cultural de janeiro a janeiro, para alavancar o turismo e preservar nossas origens”.

A solenidade reuniu autoridades e representantes culturais, como os deputados estaduais Taíssa Sousa e Luizinho Goebel, o secretário da Sejucel, Paulo Higo, o influenciador digital e embaixador do Duelo na Fronteira, Rato, além dos presidentes das agremiações, Ricardinho Maia (Flor do Campo) e Camila Prado (Malhadinho).

Para a deputada Dra. Taíssa Sousa, o voto de louvor simboliza esse reconhecimento. “O Duelo na Fronteira é um patrimônio cultural do nosso povo. As agremiações Flor do Campo e Malhadinho mantêm viva a tradição do boi-bumbá com dedicação, talento e muito amor pela cultura. Essa homenagem é mais do que merecida”.

Cristiane Lopes lembrou ainda de sua presença no Duelo na Fronteira em 2024, quando participou da celebração ao lado da população e destacou os investimentos realizados em Guajará-Mirim.

Ao todo, a deputada já destinou mais de 1,7 milhão em emendas para áreas essenciais do município, como saúde, educação, cultura, turismo e assistência social.

“Guajará-Mirim sempre esteve no meu coração. Cada valor das emendas que destinei aqui foi pensado para melhorar a vida da nossa gente, com foco em ações concretas que tragam benefícios reais para a população”.