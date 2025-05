Deputado Coronel Chrisóstomo acompanha assinatura da ordem de serviço das obras de pavimentação em Vista Alegre do Abunã

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) participou nesta quinta-feira (9) da solenidade de assinatura da ordem de serviço para o início das obras de pavimentação asfáltica em sete ruas do distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho.

O evento contou com a presença do prefeito Leo Moraes e de secretários municipais. Os recursos, no valor de R$ 9.2 milhões, foram viabilizados por emenda de bancada encaminhada por Chrisóstomo ainda em 2022, e agora empenhados pela atual gestão municipal.

As obras contemplam a pavimentação com drenagem e construção de calçadas nas ruas Tancredo Neves, da Beira, Antônio Olímpio de Lima, Luiz Bartolozzo, Alberto Loeblenn, José Ferreira e Luiz Antônio Mioto.

Durante o evento, o deputado relembrou os obstáculos enfrentados anteriormente para a liberação dos recursos. “Prefeito, que bom trazer essa emenda para cá. Vamos olhar para o futuro. Porque o passado dizia o seguinte: se o recurso é do Leo Moraes e do Chrisóstomo, não vamos fazer. Mas não importa, o futuro é daqui para frente”, afirmou Coronel Chrisóstomo.

Chrisóstomo também manifestou intenção de apoiar a construção de uma creche no distrito, caso haja autorização da Prefeitura. “Estou com vontade, meu coração está pedindo para te construir uma creche aqui. Mas eu não consigo construir creche se o senhor autorizar”, completou o parlamentar.

O prefeito Leo Moraes destacou a atuação do deputado. “Este é o deputado que mais indicou e encaminhou emendas para desenvolver a nossa cidade e os nossos distritos. Queria saudar com uma salva de palmas o nosso deputado federal Chrisóstomo”, disse.