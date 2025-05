Deputado Delegado Camargo solicita reparos urgentes nas centrais de atendimento do Corpo de Bombeiros no interior de RO

Por meio da Indicação n.º 12.166/2025, o deputado estadual Delegado Camargo solicitou ao Governo do Estado e ao Comando do Corpo de Bombeiros de Rondônia a realização de reparos e manutenção urgentes nas centrais de atendimento da corporação localizadas em municípios do interior.

O parlamentar justificou a solicitação com base em relatos sobre falhas técnicas, estruturais e operacionais que vêm comprometendo o funcionamento adequado dessas unidades. Em diversos pontos do estado, os chamados emergenciais estão sendo redirecionados para a central de Porto Velho, provocando sobrecarga no sistema e atrasos nos atendimentos.

“É fundamental que todas as regiões de Rondônia contem com estruturas de atendimento emergencial em pleno funcionamento. Essa solicitação tem o objetivo de garantir mais agilidade nas ocorrências e segurança para a população”, destacou Delegado Camargo.

O deputado reafirmou que seguirá acompanhando a situação e cobrando providências para que o atendimento do Corpo de Bombeiros chegue com eficiência a todos os municípios.