JAIME BAGATTOLI: Após pedidos do senador ao DNIT, obras de reforma do porto do Cai N’Água são iniciadas

Após mais de dois anos de espera, as obras de reforma e ampliação do porto fluvial do Cai N’Água, em Porto Velho, foram finalmente iniciadas.

De vital importância para o escoamento da produção, a reforma do porto já havia sido alvo de dois ofícios do senador Jaime Bagattoli (PL) ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O primeiro contato ocorreu em novembro de 2023, quando o senador solicitou ao DNIT uma solução para a retomada do funcionamento do porto de passageiros e mercadorias secas.

Já o segundo contato veio em fevereiro de 2024, quando Bagattoli reiterou o pedido e prestou apoio ao departamento no que fosse preciso para a celeridade das obras. Desde então, o parlamentar vinha sendo atualizado do processo junto ao vereador Pedro Geovar.

“A importância do Cai N’Água é imensa para milhares de rondonienses, pois estamos falando de um porto que serve de carga e descarga da produção agrícola da agricultura familiar do baixo Madeira, por exemplo. Além disso, é uma peça chave para o turismo regional da nossa capital”, lembrou o senador na época.

HISTÓRICO

O porto fluvial do Cai N’Água teve as operações paralisadas no ano de 2022, devido a danos críticos nas balsas, como rachaduras e buracos na estrutura flutuante. Um laudo técnico da época apontou a necessidade de manutenção.

Os recursos para a obra são do próprio Dnit. Já os serviços são executados pela empresa vencedora da licitação. A demora, segundo o departamento, foi devido a um pedido feito pela Procuradoria Geral da República (PGR) de ajustes no valor contratual.