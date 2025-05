Motociclista sofre fratura exposta em acidente no centro de Vilhena

Um acidente envolvendo uma motociclista foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (9), na Avenida Major Amarante, região central de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a condutora seguia pela via no sentido Porto Velho quando, nas proximidades da Palmas Distribuidora, um caminhão teria realizado uma conversão. Para evitar a colisão, a motociclista desviou e acabou batendo a perna contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, ela sofreu uma fratura exposta, além de outros ferimentos pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, encaminhando-a ao Hospital Regional.