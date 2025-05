Orquidário Pai e Filho oferece seleção especial de orquídeas para o Dia das Mães em Vilhena

Com o objetivo de tornar o Dia das Mães ainda mais especial, o Orquidário Pai e Filho, localizado em Vilhena, preparou uma seleção especial com as mais lindas orquídeas da região.

Com flores de diversas cores, tamanhos e espécies, o espaço se destaca como uma opção encantadora para quem busca um presente repleto de amor, elegância e significado.

De acordo com o proprietário Eleandro Ribeiro, que há 12 anos se dedica ao cultivo e cuidado com as orquídeas, a procura pelas flores aumenta consideravelmente nesta época do ano. “As orquídeas são símbolo de carinho e sofisticação. No Dia das Mães, elas se tornam um dos presentes mais procurados por quem deseja surpreender e emocionar”, explica Eleandro.

O Orquidário Pai e Filho está localizado na Avenida Celso Mazutti, nº 5715 – ao lado da concessionária Mercedes-Benz. O espaço oferece atendimento personalizado e orientações para os cuidados com as flores, garantindo que o presente dure ainda mais.

Os interessados podem entrar em contato com as responsáveis pelo atendimento através do WhatsApp, (69) 9 8109-2885 / Margarete ou (69) 9 8424-1224 / Tânia.

Atendimento neste sábado das 08h ás 18h e no domingo das 08h às 13h. Além disso, o orquidário compartilha novidades e fotos das flores disponíveis por meio do perfil no Instagram: @orquidariopaiefilho.