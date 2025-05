Polícia Civil investiga venda de produto falsificado com substâncias perigosas à saúde em Vilhena

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Vilhena, no exercício de sua função institucional de proteção da ordem pública e da saúde da população, informa que está em curso investigação policial referente ao crime previsto no Art. 273 do Código Penal Brasileiro – falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Durante as diligências, apurou-se que diversos agentes vêm promovendo a venda de um suposto “suplemento alimentar” à base de cúrcuma, divulgado como produto natural e seguro. No entanto, laudo preliminar da Polícia Técnico-Científica constatou que o referido comprimido não se trata de suplemento alimentar, sendo classificado como produto falsificado, contendo substâncias medicamentosas de uso controlado e até mesmo proscritas no Brasil. Sua comercialização e consumo representam grave risco à saúde pública.

Substâncias identificadas na análise inicial:

Sibutramina – substância controlada, indicada exclusivamente para o tratamento da obesidade sob prescrição e acompanhamento médico. O uso indevido pode causar:

Taquicardia

Insônia

Tremores

Hipertensão

Constipação intestinal

Infarto agudo do miocárdio

Acidente vascular cerebral (AVC)

Crises hipertensivas

Ataques de pânico

Dependência química

Clobenzorex – substância proscrita no Brasil, com alto potencial de causar dependência e eventos adversos graves, inclusive fatais.

Além disso, usuários do comprimido investigado apresentaram sintomas que sugerem a presença de corticosteroides na formulação:

Ganho de peso significativo

Lipodistrofias (acúmulo irregular de gordura no rosto, nuca e costas)

Aumento de gordura abdominal

Estrias

Edema em membros inferiores

Facilidade para hematomas

Piora ou surgimento de diabetes mellitus

Fraqueza muscular generalizada

É importante destacar que corticosteroides são medicamentos utilizados no tratamento de diversas condições inflamatórias, mas seu uso indiscriminado e prolongado pode causar sérios efeitos colaterais, incluindo os descritos acima.

Diante da constatação de que o produto analisado se trata de medicamento falsificado, manipulado com substâncias indevidas e perigosas, a Polícia Civil alerta que seu uso, mesmo que esporádico, pode resultar em complicações severas à saúde e até em óbito.

ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO:

Não adquira produtos sem registro ou de procedência duvidosa, mesmo quando anunciados como “naturais” ou “fitoterápicos”.

Denuncie imediatamente a comercialização desses produtos à Polícia Civil ou à Vigilância Sanitária local.

Caso tenha feito uso do produto, procure atendimento médico imediato, informando o histórico de uso.

A investigação segue em andamento, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos na cadeia de produção, distribuição e comercialização dos comprimidos falsificados.