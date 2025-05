Suspeito com mandado em aberto é preso pela Rádio Patrulha no centro de Vilhena

Na noite de quinta-feira (8), uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Rua Ricardo Franco, nas proximidades da Praça Ângelo Spadari, no centro de Vilhena, quando abordou um grupo de homens em atitude suspeita. Durante a abordagem, um dos indivíduos foi identificado como V.S.

Ao verificar os dados pessoais do suspeito por meio do sistema nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara de Colorado do Oeste.

Diante da ordem judicial vigente, o homem recebeu voz de prisão no local, sendo informado de seus direitos constitucionais.

Conduzido à delegacia, ele foi submetido ao exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado à Colônia Penal local, onde permanece à disposição da Justiça.