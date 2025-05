Biomédica de Vilhena realiza especialização em harmonização facial nos EUA

A biomédica esteta Dra. Gesiane Sperfeld participou de uma especialização em harmonização facial na renomada Harvard Medical School, em Boston, nos Estados Unidos.

A experiência marcou um importante passo em sua trajetória profissional, reforçando seu compromisso com a excelência e atualização constante nas técnicas mais modernas da estética mundial.

Formada em biomedicina com pós graduação em estética avançada , Gesiane possui várias especializações em Harmonização facial e corporal, sempre estudando com os melhores profissionais da área como o Dr. Igor Costa e a Dra. Natasha Ramos, conhecidos mundialmente, o que possibilitou a ela sempre atuar com destaque na área da estética, por sua abordagem personalizada e pelos resultados naturais que oferece aos pacientes. Com o conhecimento adquirido em uma das instituições mais prestigiadas do mundo, ela ampliou ainda mais seu repertório técnico e científico.

“A formação contínua é essencial na estética, principalmente para acompanhar as inovações e garantir segurança e eficácia nos procedimentos”, afirma Gesiane, que também é referência na aplicação de protocolos personalizados de beleza.

Sua participação na especialização em Harvard reforça não apenas sua trajetória de sucesso, mas também eleva o padrão da estética em sua região, sempre trazendo novidades e técnicas de ponta, diretamente dos países que são referência mundial.