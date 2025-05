Ieda Chaves recebe informação de que “Tchau Poeira” estará de volta no Três Marias

Após a busca de informações da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) sobre a execução dos serviços, através do Programa “Tchau Poeira”, aos moradores do bairro Três Marias, em Porto Velho, terá benfeitorias pelo governo de Rondônia.

Em reunião na última quinta-feira (8), a direção geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) apresentou o planejamento.

Ieda Chaves apresentou o Requerimento nº 1714/2025 por estar acompanhando os investimentos estaduais em benefício da população. “O documento foi apresentado em fevereiro deste ano para nos deixar a par do cronograma, a data da retomada dos trabalhos, data aí que está bem pertinho, ou seja, até o dia 15 de maio. A informação é do diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes,” disse.

Em nome do governador Marcos Rocha (União Brasil), o diretor-geral falou que é válida a cobrança e que antecipou qualquer tipo de problemática. “O objetivo é iniciar até a semana que vem, as máquinas já estarem na região e estamos trabalhando para que elas também possam ir para o Jardim Santana, para que possa ampliar a frente de trabalho para atender a população que tanto precisa de asfalto”, falou Fernandes.

Mais dignidade

Por fim, a deputada estadual agradeceu a atenção em benefício da comunidade da região, que segundo ela, “finalmente vai ter o que ela merece, que é mais dignidade”.