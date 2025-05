Senador Jaime Bagattoli propõe projeto para tornar obrigatório ensino de Libras na educação básica

Com o objetivo de promover a educação bilíngue e a inclusão comunicacional, o senador Jaime Bagattoli (PL) protocolou um projeto de lei que busca tornar obrigatório o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em todas as etapas da educação básica

De acordo com o projeto, o ensino de Libras passaria a ser obrigatório nas redes pública e privada do país, como componente curricular, preferencialmente a partir da Educação Infantil ou no primeiro ano do Ensino Fundamental.

Para Bagattoli, a proposta é inovadora, pois torna o ensino de Libras acessível à comunidade escolar como um todo.

“O que a gente busca com esse projeto é que o Brasil avance de fato no compromisso com a efetividade dos direitos educacionais e linguísticos das pessoas surdas e nada mais efetivo do que começar a aplicar essa inclusão nos primeiros anos da educação básica. Com isso, temos grande chance de criar um ambiente favorável ao respeito e à convivência”, justifica o senador.

Segundo o senador, o projeto incentivaria, ainda, a formação continuada de profissionais da educação e a participação das famílias.

De acordo com o último Censo Escolar, dos mais de 47 milhões de alunos da educação básica, cerca de 61 mil possuem alguma deficiência relacionada à surdez.