VÍDEO: Servidor público de Pimenteiras é preso com 84 kg de maconha durante abordagem em MT

Um servidor público do município de Pimenteiras do Oeste, identificado como M.L.R., de 41 anos, foi preso na tarde da última quarta-feira (7), durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Alta Garças, no estado de Mato Grosso.

M.L.R., que atua como motorista de ambulância e já foi candidato a vereador em Pimenteiras, estava de férias no momento da prisão.

Ele transportava 84 quilos de skunk, uma variedade de maconha com alto teor de THC, também conhecida como “supermaconha”. A droga estava escondida em bolsas no interior de um veículo Hyundai HB20.

Durante a abordagem, M.L.R., apresentou informações inconsistentes sobre sua viagem, alegando que havia locado o carro em Vilhena e seguia para Alto Araguaia (MT), sem explicar o motivo do deslocamento.

Os policiais empregaram o cão farejador K9 Zion, que indicou a presença de entorpecentes no porta-malas do veículo. Na vistoria, foram encontradas diversas bolsas com volumes da substância análoga à skunk, totalizando aproximadamente 84 quilos.

O suspeito confessou que carregou a droga em Vilhena e que a levaria até o estado de São Paulo, embora não soubesse informar o destino final. Disse ainda que receberia R$ 10 mil pelo transporte.

M.L.R., foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Judiciária Civil em Alto Garças (MT).

>>>Vídeo: