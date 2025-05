Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira

Carlo Ancelotti foi anunciado oficialmente como novo técnico do Brasil.

O comandante italiano de 65 anos deixará o Real Madrid e assumirá a seleção brasileira.

Ele já comandará a seleção nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, diante do Equador e Paraguai, no próximo mês.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, afirma Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ao confirmar a contratação.

Ancelotti é considerado um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol, e já comandou alguns dos maiores clubes do mundo, incluindo AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern de Munique.

Entre seus títulos mais notáveis, destaca-se por ser o único técnico a vencer a Liga dos Campeões da UEFA quatro vezes: duas com o Milan (2003 e 2007) e duas com o Real Madrid (2014 e 2022).

Além disso, também conquistou campeonatos nacionais nas cinco das principais ligas europeias: Itália (Milan), Inglaterra (Chelsea), França (PSG), Alemanha (Bayern de Munique) e Espanha (Real Madrid) — um feito raro no futebol.