Ações de preservação ambiental e combate às queimadas são intensificadas na região de Cerejeiras

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de preservar e recuperar as nascentes e as Áreas de Preservação Permanente (APPs) dos cursos d’água da Bacia do Rio Araras, o governo de Rondônia está realizando de 13 à 15 de maio, ações estratégicas de orientação e conscientização ambiental junto à moradores do município de Cerejeiras.

Entre as iniciativas organizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), destacam-se campanhas educativas sobre o uso racional da água e a importância da conservação ambiental.

As ações visam informar moradores das áreas urbana e rural sobre os impactos negativos do desmatamento e o papel de cada cidadão na proteção dos recursos naturais.

Nesta semana, técnicos da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) estão realizando uma série de ações educativas. Na terça-feira (13), foi realizada uma palestra na EEEFM Colina Verde, com a participação de alunos do 5º ao 3º ano do ensino médio, reforçando o compromisso da comunidade estudantil com o meio ambiente. Já na quarta-feira (14), houve mesa de debate sobre desmatamento e roda de conversa com os alunos da EMEIEF Regina Sperfeld Sebold, visitas educativas aos moradores das linhas km 01 e 02, visita à uma emissora de rádio, com foco em educomunicação.

Encerrando a semana, nesta quinta-feira (15), será promovido um pit stop na região central da cidade, com distribuição de materiais informativos e orientações sobre prevenção de queimadas e uso consciente da água.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da preservação ambiental e da participação ativa da população nas ações sustentáveis. “Estamos reafirmando o comprometimento com a proteção dos recursos naturais e com a conscientização da sociedade. Preservar as nascentes e combater as queimadas são medidas fundamentais para assegurar qualidade de vida, segurança hídrica e equilíbrio ambiental para as futuras gerações.”

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

De acordo com o coordenador Substituto da Ceam, Leandro de Oliveira Almeida, a abordagem é focada no diálogo direto com a comunidade e no incentivo à adoção de práticas sustentáveis no dia a dia. “As nascentes, além de essenciais para o abastecimento hídrico, são áreas de grande importância ecológica e legalmente protegidas. A degradação dessas áreas compromete diretamente a biodiversidade e a disponibilidade de água, tornando indispensável o trabalho contínuo de preservação e educação ambiental”, enfatizou.

A Diretora Executiva da Sedam, Ana Gabriela Rover Freitas da Cunha, destacou que para este ano, também estão sendo intensificadas as ações coordenadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais. “A estratégia integra atividades educativas, preventivas e operacionais, alinhadas às políticas públicas ambientais vigentes. O objetivo é reforçar a consciência coletiva sobre os riscos do fogo descontrolado, que afeta diretamente a saúde da população, o meio ambiente e o equilíbrio climático local.”, destacou.