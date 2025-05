Cacoal se destaca em Brasília e emplaca três propostas entre as melhores do Brasil na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente

Cacoal, conhecida como a Capital do Café, acaba de conquistar um novo título: referência nacional em políticas públicas ambientais. A cidade foi destaque absoluto na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (5ª CNMA), realizada entre os dias 6 e 10 de maio, em Brasília, ao ter três de suas propostas aprovadas entre as 100 melhores do país — sendo uma delas entre as dez primeiras colocadas, ocupando a 8ª posição no ranking nacional.

A delegação cacoalense, composta por seis representantes engajados, levou à capital federal propostas inovadoras, com base técnica sólida e forte viés social. Entre os destaques, está a participação da Profª Dra. Dalva Rodrigues, que contribuiu de forma decisiva na construção das propostas debatidas e aprovadas no maior evento ambiental participativo do Brasil.

“Fico feliz por fazer parte desse processo e contribuir com meu conhecimento para melhorar as políticas públicas ambientais, educacionais e produtivas do nosso Brasil”, declarou, emocionada com o resultado.

Propostas com DNA rondoniense

As propostas de Cacoal foram reconhecidas por sua profundidade técnica, aplicabilidade e compromisso com a justiça climática. São ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura verde urbana, gestão sustentável de resíduos sólidos e revitalização de áreas urbanas degradadas, todas com base em soluções sustentáveis e participação comunitária.

Confira as propostas aprovadas:

1.2.1.P – Áreas verdes no planejamento urbano

Revitalização e ampliação de áreas verdes com espécies nativas, parques, corredores ecológicos, jardins de chuva e pavimentos permeáveis. A ação visa combater ilhas de calor urbano e promover o bem-estar coletivo.

4.6.3.P – Infraestrutura verde urbana e educação ambiental

Criação de parques lineares, ciclovias, agricultura urbana e arborização planejada. A proposta foca na reconexão entre natureza e cidade, com destaque para ações educativas e acesso da população a espaços verdes.

4.2.6.C – Gestão de resíduos sólidos com economia circular

Implantação de ecopontos, biodigestores, logística reversa e remuneração de catadores, com objetivo de eliminar plásticos descartáveis e estimular embalagens retornáveis. A proposta também fomenta inovação em materiais recicláveis e fortalece cooperativas locais.

Conferência histórica com recado claro: é hora de agir

Com o tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”, a 5ª CNMA reuniu mais de 3 mil pessoas de todos os estados e do Distrito Federal, sendo 1.501 delegadas e delegados com direito a voto, escolhidos nas etapas estaduais e distrital, após mais de 900 conferências municipais e livres realizadas em 2.570 cidades.

A solenidade de abertura contou com autoridades nacionais como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a ministra Marina Silva, além de outras lideranças políticas, ambientais e científicas. A diversidade foi destaque: 56% dos delegados eram mulheres, 64% pessoas negras e um terço representava povos indígenas e comunidades tradicionais.

As 100 propostas aprovadas subsidiarão a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e contribuirão diretamente com os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris, visando conter o aquecimento global em até 1,5ºC.

Vozes do Norte ganham protagonismo

A atuação da delegação de Cacoal na conferência reforça a importância de municípios do interior da Amazônia na construção de soluções reais para os problemas ambientais do país. O reconhecimento nacional das propostas é uma vitória para a população de Rondônia, que vê suas pautas locais se transformarem em políticas públicas com alcance estadual e federal.