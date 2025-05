COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

3.3 DE FERNANDA LINHARES No próximo DIA 21, minha filha caçula FERNANDA LINHARES TRAVENÇOLO comemora 33 ANOS ao lado do esposo Alexandre Matos Paulitsch. Atualmente o casal reside em São Gabriel do Oeste/MS, onde Fernanda graduada em Direito e com OAB, é a Controladora Interna Efetiva da Câmara Municipal

SICOOB FRONTEIRAS – Encontro no DF Em Brasília/DF, a Diretora de Negócios ROSILAINE REPISO do SICOOB FRONTEIRAS renomada cooperativa financeira com 25 ANOS em atividades, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, participou nos últimos dias oito e nove do encontro “Entre Nós: Pessoas orientadas pela estratégia”, que marca um importante passo na jornada da Gestão de Pessoas dentro do Sicoob. Nas fotos Rosilaine Repiso e o Coordenador da área de gestão de pessoas ROBSON VIRTUOSO no evento que reuniu mais de 300 profissionais de gestão, líderes técnicos e executivos de diversas cooperativas para momentos de reflexão, troca de experiências e fortalecimento da cultura cooperativista

SICOOB FRONTEIRAS – Gerência PJ Em Cacoal/RO, registrei a Gerente PJ ELIZABETE GONÇALVES do SICOOB FRONTEIRAS renomada cooperativa financeira com 25 ANOS em atividades, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na foto Elizabete feliz com as flores enviadas pelo apaixonado esposo Jaudir Gomes da Silva

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Na concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO, a empresária POLIANA MIRANDA das concessionárias PSV e GWM entre a gerente ANDREIA MEIRELES da CEF na Capital do Café e FRANCINE QUEIROZ SOUZA FUJIHARA

GWM MEGA MOTORS – CACOAL Na concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO, a empresária POLIANA MIRANDA das concessionárias PSV e GWM recepcionou a Arquiteta MARIANA GUERROS

PSV – DIA DAS MÃES Em Cacoal/RO, na concessionária PSV PEUGEOT no último sábado, dia 10, no Café da Manhã em comemoração ao DIA DAS MÃES o Secretário de Vendas GABRIEL MENDES da PSV recepcionou ANGELA FRANÇA

NÉRIO E VERA NA RÚSSIA Em recente temporada na Rússia, o casal NÉRIO e VERA TRAVAIN BIANCHINI do famoso CACOAL SELVA PARK em Cacoal/RO, fizeram extenso roteiro turístico pelo país que está localizado ente a Ásia e a Europa, e é o maior do planeta cobrindo mais de um nono da superfície terrestre. É também o nono país mais populoso, com 146 milhões de habitantes e o mais populoso da Europa

CASAL NA UNIVERSAL Grávida de seis meses do primeiro filho, a Advogada JULIANA MIRANDA FURTADO curte férias na DISNEY com o esposo Consultor de Vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO da concessionária GWM MEGA MOTORS em Cacoal/RO. O casal curte os parques temáticos da Disney e tem no roteiro passeios turísticos por Miami