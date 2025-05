Deputado Camargo homenageia Arquidiocese pelos 100 anos da Igreja Católica em Porto Velho

O deputado Delegado Camargo (Republicanos) presidiu nesta segunda-feira, 12, Sessão Solene para outorga de Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, Medalha do de Mérito Legislativo e Votos de Louvor para a Arquidiocese de Poro Velho, pelos cem anos de relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia.

O evento realizado no auditório Amizael Gomes da Silva, é resultado de requerimento 1793/2025 apresentado pelo deputado Camargo e aprovado por unanimidade, e contou com a presença de lideranças católicas da capital, servidores públicos e a população em geral.

Fizeram parte da mesa de honra o Deputado Delegado Camargo, o Arcebispo Dom Roque Paloschi, o vereador de Porto Velho Dr. Gilber (PL), Andreia Almendra, diretora do Colégio Católico Porto Madeira, Jaci Queli Martins, coordenadora regional da Comunidade Obras de Maria, de Porto Velho, Ana Carmem de Freitas, representando a coordenação da Casa de Maria, Claudinaldo Leão da Rocha, da Comunidade São José Operário, Haroldo Pereira, coordenador Diocesano da Renovação Carismática.

De acordo com o deputado, essa foi a Sessão Solene mais importante de todo o seu mandato por homenagear o trabalho centenário feito pela Igreja Católica em Porto Velho e em todo o estado. “Hoje é um dia muito especial para mim e para a minha Casa que serve ao Senhor. Me sinto extremamente feliz por poder participar deste evento, que marca os cem anos da Igreja Católica em Rondônia”, disse Camargo.

O paramentar lembrou aos presentes que é o proponente e atual presidente da Frente Parlamentar Católica da Assembleia Legislativa. “Nesta Frente Parlamentar buscamos trazer para os mandatários os valores que nós acreditamos como católicos, como verdadeiros cristãos e para mim é uma alegria poder representar os demais parlamentares católicos desta Casa”, disse.

Na abertura das homenagens, o coordenador diocesano da Renovação Carismática, Haroldo Pereira destacou a importância da Igreja Católica para o desenvolvimento cristão de Rondônia. “Para nós é uma alegria estarmos aqui como igreja representando as comunidades católicas de todo interior do estado. A Igreja Católica não forma só cristãos, forma também cidadãos de bem. Para nós hoje, enquanto renovação Carismática de Porto Velho é uma alegria fazer parte deste momento de gratidão e de festa para a nossa Igreja. Quero agradecer ao deputado Camargo pela homenagem e que Deus possa manter a nossa igreja Caminhante sempre forte”, disse.

Claudinaldo da Rocha, que é professor de Filosofia e membro da Paróquia São José Operário, de Porto Velho agradeceu a oportunidade de estar presente no evento, destacando a importância da Igreja Católica. “Dos cem anos da Arquidiocese de Porto Velho, estou há 35 anos nesta Igreja. Tive a graça de sentar na cama, ao lado do Dom João, que foi um dos primeiros a anunciar a palavra do Evangelho nesta terra. Participo desta igreja com muita alegria e sei que todos da nossa igreja, além da formação que temos, a formação espiritual é o ponto forte desta igreja acolhedora, que recebe gente de todo o Brasil e de todo o mundo. Quero agradecer ao deputado por esta oportunidade, que ficará na história da Igreja Católica, em Rondônia”, disse

Na sequência, Ana Carmem de Freitas, representando a coordenação da Casa de Maria, fez uso da palavra e também agradeceu ao deputado Camargo pela iniciativa da homenagem. “É com muita alegria que estamos aqui recebendo essa homenagem pelo centenário da igreja particular de Porto Velho, que faz parte da história da Amazônia. A nossa evangelização começou em casa, com a nossa mãe, que todos os dias nos evangelizava e ela é fruto dessa missão da Igreja Católica. E a gente traz todo este legado dos nossos pais. Deputado Camargo, é uma grande honra receber, em nome da Casa de Maria, essa homenagem, pela comemoração do Centenário da Igreja Católica em Porto Velho. Em nome da Casa de Maria, agradecemos de forma honrosa e emocionada por esta homenagem”, disse.

Ao convidar a coordenadora regional da Comunidade Obras de Maria de Porto Velho, Jaci Queli Martins, para fazer uso da tribuna, Camargo lembrou que ele foi autor do Projeto de Resolução que instituiu a celebração semanal da Santa Missa e de cultos evangélicos na Assembleia, que foram realizados durante certo tempo, mas que foi revogado por decisão da mesa diretora, mas que continuam sendo realizados no seu gabinete.

A coordenadora agradeceu o convite para participar do evento, destacando a alegria de participar do evento que retrata a história da Arquidiocese em Rondônia. “Na comemoração desses cem anos da comunidade católica em Rondônia nós estamos colhendo os frutos daqueles que chegaram primeiro e construíram essa história. Nós trazemos esta presença das novas comunidades em Porto Velho e estamos aqui para contribuir também para aquilo que a Igreja ainda fará, para juntos, no mesmo propósito, evangelizarmos nesta terra”.

Ao ser chamada pelo deputado Delegado Camargo, a diretora do Colégio Católico Porto Madeira, Andreia Almendra, disse representar todas as escolas católicas de Rondônia e de todo o Brasil. “É uma satisfação participar deste evento que marca os cem anos da Igreja Católica em Rondônia e quero agradecer ao Dom Roque por nos ajudar nesta caminhada”, disse.

O vereador de Porto Velho, Dr. Gilber destacou a sua alegria de poder participar deste evento festivo na Assembleia Legislativa. Agradeceu o convite do deputado Camargo e destacou a importância da Igreja Católica em Porto Velho. “Nós temos que celebrar os cem anos da Arquidiocese, que desenvolve um papel preponderante, não só para a religiosidade, não só para o Cristianismo, mas sim para toda a sociedade, por todo o trabalho social que é feito. Lembro do trabalho da Igreja durante a pandemia, agora nas enchentes, enfim, a igreja ela não olha a segmentação, ideologia, cor, crença, ela entrega os mandamentos, entrega o amor e eu me orgulho muito de ser católico e de participar da comemoração deste centenário”, disse o vereador, elogiando o ofício do deputado Camargo na Assembleia Legislativa por representar o povo de Rondônia de “de forma brilhante.

Antes da entrega das comendas, o Arcebispo Dom Roque Paloschi entregou ao deputado Camargo um convite para participar do Congresso Eucarístico, que acontece em Porto Velho, de 10 a 13 de julho, que faz parte das comemorações do centenário da igreja e uma carta de exortação apostólica do Papa Francisco intitulada “Querida Amazônia”. Camargo agradeceu ao convite e à carta recebida, destacando que a fé da igreja Católica é baseada não só na escritura, mas também nos costumes, tradição e doutrina da Igreja, recomendando a todos a leitura do livro “Catecismo da Igreja Católica, Apostólica Romana.

Aproveitando a oportunidade, Camargo destacou ter visto muitos cristãos com medo de dizer aquilo que é pecado e aquilo que não é. “Com a maior humildade em meu coração, reconhecendo a liderança e a entrega de todos os sacerdotes, dos padres, eu peço, como leigo, como uma ovelha que sou guiada por vocês, que não tenham medo de subir no altar do Senhor nos dias de hoje e falar sobre o que é pecado. Me refiro a falar sobre ideologia de gênero, homossexualismo, drogas. Vocês são o nosso guia. A Igreja acolhe a todos, mas jamais irá compactuar com o pecado. A igreja acolhe o pecador, mas afasta o pecado e eu como humilde servo da igreja de Cristo peço a vocês meus irmãos padres e ao nosso líder, Dom Roque, “Coragem”, como diz o Papa Leão XIV”, destacou.

Depois da leitura, por parte do cerimonialista da Assembleia Legislativa, de um breve histórico sobre a atuação da Igreja Católica nestes cem anos de atuação em Rondônia, o Deputado iniciou a entrega das homenagens, chamando à frente do dispositivo o Arcebispo Dom Roque Paloschi para receber a Medalha do Mérito Legislativo em nome da Arquidiocese de Porto Velho, pelos relevantes serviços prestados à Comunidade.

Na mesma oportunidade, o Deputado Delegado Camargo entregou ao Arcebispo Dom Roque Paloschi o Título Honorífico de Cidadão Honorário de Rondônia, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da comunidade de Porto Velho e de toda Rondônia.

“Eu sou um roceiro, um agricultor, que ficou Padre na vida e vai andando, até chegar aqui em Rondônia. Receber o título é assumir também responsabilidades, diante do povo rondoniense e diante Deus. Responsabilidade que significa, com mais paixão, com mais tenacidade, se entregar para que verdadeiramente o Ministério da Igreja, eu possa viver com docilidade esta missão de amar, se servir e de construir pontes. Muito obrigado deputado por esta confiança e espero viver a alegria, nos anos que me sobram, de amar e servir na docilidade, na simplicidade e na certeza de que somos semeadores, chamados a construir pontes”, disse o Arcebispo.

Na sequência, o deputado Camargo entregou Votos de Louvor às Paróquias do Estado de Rondônia em reconhecimento pelo trabalho realizado e aos relevantes serviços prestados à população Rondoniense. O primeiro a receber o certificado foi o Padre Miguel Fernandes, representando a Paróquia Missionária sagrado Coração de Jesus, de Porto Velho. O Padre Emanuel recebeu Votos de Louvor pelas Paróquias São João Batista, do distrito de Calama, e Nossa Senhora Aparecida, do distrito de São Carlos, enquanto o Padre Magnus, recebeu o Voto de Louvor pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, de Porto Velho.

A Paróquia Nossa Senhora do Amparo, de Porto Velho recebeu Votos de Louvor através do Padre Luciano Costa, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Porto Velho foi agraciada através do Padre João Batista, a Paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, de União Bandeirantes recebeu os votos de Louvor através do Padre Angel Oscar, enquanto que o Diácono Francimar Magalhães recebeu em nome da Paróquia Sagrada Família, de Porto Velho.

O Padre Adriano representou a Paróquia Santa Clara, de Porto Velho no recebimento do Voto de Louvor, o administrador Antônio Martinho de Sá recebeu em nome da Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Porto Velho; o Arcebispo Dom Roque recebeu em nome da Paróquia, o seminarista Vitor Emanuel recebeu em nome da Paróquia São João Batista, do município de Cujubim, recebendo uma oração especial por sua vocação, seguido pelo Padre José Rodrigues, que recebeu o voto de Louvor pela Paróquia São João Bosco, de Porto Velho; o Padre Felipe Jackes recebeu em nome da Paróquia São José Operário, de Porto Velho, o Padre Ademir, pela Paróquia São Luiz Gonzaga, de Porto Velho, enquanto o Padre Sérgio recebeu pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do distrito de Vista Alegre do Abunã.

Ao fazer o discurso de encerramento, emocionado, o deputado Delegado Camargo destacou a importância de celebrar com alegria e gratidão o centenário da Arquidiciocese de Porto Velho, reconhecendo o dom precioso que é a missão evangelizadora da Igreja em nosso meio. “Nesta solenidade, com o coração profundamente comovido, grato a Deus por me permitir este momento e por fazer parte, como católico, de uma igreja amorosa, uma igreja que transforma, que acolhe, que salva, e que tenho por ela um amor sincero, enraizado desde a minha juventude.

Esse amor pela Igreja Católica, Apostólica Romana enche meu coração de esperança e confiança quando vejo jovens sendo vocacionados, buscando o discernimento necessário para ser sacerdote, pois nos dá a certeza de que a Igreja do Senhor jamais sucumbirá. Celebrar estes cem anos da história da Arquidiocese de Porto Velho é reconhecer uma história de amor e de sacrifício, iniciada em 1925, e desde então, missionários, missionárias, guiados pelo espírito de Deus enfrentam as adversidades da Amazônia com o objetivo de anunciar o evangelho e edificar uma Igreja viva e próxima do povo.

Esta obra de Evangelização se transformou numa obra concreta, cujos membros se doam diariamente, sem reserva, por amor a Cristo. Quero agradecer em especial ao senhor, Dom Roque, defensor da dignidade humana, servidor da unidade e anunciador da Esperança. Como humilde servo quero agradecer, com profunda reverência aos nossos padres, que são verdadeiros pastores com o coração em Cristo. Ser padre exige renúncia, entrega, oração e cruz, e isso não é para qualquer um e peço que o exemplo de vocês nos inspire a uma fé viva e operosa. A você, padres, mais que minha admiração, meu respeito eterno. Por isso tudo, como presidente da Frente Parlamentar Católica da Assembleia de Rondônia, eu presto hoje, com profunda reverência, aprovado por unanimidade essas homenagens, desejando que esta honraria não seja apenas um símbolo, mas um testemunho público da importância desta missão santa e um incentivo para que a nossa Igreja prossiga com ainda mais fervor por muitos séculos”, destacou Camargo, parabenizando a Arquidiocese de Porto Velho, às suas paróquias e todos que ajudaram a construir esta história de fé em Porto Velho.