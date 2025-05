Empresárias promovem ação social em parceria com Sesc e APAE em Vilhena

Em celebração à Semana Cultural da Família Apaeana, um grupo de empresárias de Vilhena promoveu uma significativa ação social em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A iniciativa teve como foco a valorização e o acolhimento de mães de crianças atípicas, oferecendo momentos de cuidado e bem-estar.

As empresárias Angelica Labajos, Bianca Fonseca, Fabiola de Paula, Neia Marangone e Zilma Coleraus disponibilizaram, de forma voluntária, serviços como hidratação facial, depilação com cera egípcia e design de sobrancelhas, proporcionando instantes de relaxamento e elevação da autoestima às participantes.

A ação reforça a importância do engajamento social e do compromisso com a inclusão e o apoio às famílias que enfrentam desafios diários. Para os organizadores, a atividade representa mais do que um gesto de solidariedade: trata-se de uma demonstração concreta de empatia e responsabilidade social.

A iniciativa recebeu elogios das instituições envolvidas e destaca-se como exemplo inspirador de como parcerias entre o setor empresarial e entidades sociais podem gerar impactos positivos na comunidade. Espera-se que outras iniciativas semelhantes sejam promovidas, ampliando a rede de apoio e cuidado às famílias atendidas por instituições como a Apae.