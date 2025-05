Enfermeira de Vilhena se destaca internacionalmente com método próprio para tratamento da calvície e crescimento natural dos fios

Natural da cidade de Vilhena, a enfermeira e especialista em tricologia e com mais 4 outras especializações, Keiza Lima Leite vem ganhando projeção internacional graças ao trabalho inovador no tratamento da queda capilar e calvície.

Reconhecida por seu olhar clínico e conhecimento sobre a saúde capilar. Keiza tem conquistado espaço com um método exclusivo que tem mudado a vida de centenas de pacientes: o Método Fios Naturais em 15 Dias.

Desenvolvido por ela própria, o método alia conhecimentos da tricologia com práticas baseadas em evidências científicas onde apresenta resultados visíveis em aproximadamente 50 dias de tratamento. Um dos pilares do sucesso da técnica está em um tônico capilar exclusivo, criado e testado pela própria Keiza, que potencializa a resposta do tratamento.

Esse trabalho pioneiro não passou despercebido fora do país: Keiza Lima Leite já recebeu 2 reconhecimentos internacionais, ambos vindos da Europa, como forma de valorização ao impacto do seu método no combate à calvície e à rarefação capilar.

Além do Método Fios em 15 Dias, a especialista vem desenvolvendo um novo protocolo terapêutico em Vilhena, ampliando ainda mais seu leque de tratamentos personalizados. A atuação de Keiza já ultrapassa fronteiras, com atendimentos que chegam a pacientes de fora do Brasil.

A enfermeira também deve receber em breve um novo reconhecimento, desta vez em âmbito nacional, consolidando seu nome como uma referência em tricologia no país e aprovação dá técnica utilizada. Segundo ela, mais informações serão divulgadas em suas redes sociais nas próximas semanas.

O trabalho de Keiza Lima Leite mostra como ciência, dedicação e inovação podem transformar vidas, autoestima, e muito mais através da saúde capilar.