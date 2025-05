JAIME BAGATTOLI: Senador cobra e Ibama sinaliza rever embargos ambientais na Amazônia

O senador Jaime Bagattoli (PL) conseguiu um importante avanço junto ao presidente do Ibama no que se refere à possível revisão de embargos ambientais e ampliação do prazo para recurso e regularização por parte dos produtores.

A medida, inicialmente, valeria só para o estado do Pará, mas o senador conseguiu que esta se estendesse também ao estado de Rondônia e demais regiões da Amazônia.

“Conseguimos a sinalização do Ibama em rever a aplicação dos embargos e até mesmo a dilatação do prazo para que esses produtores possam recorrer ou providenciar a regularização da área, algo que será válido para todos os estados da região Norte. Vamos seguir monitorando essa situação para garantir que os produtores sérios continuem produzindo em suas terras”, declarou.

A medida foi acertada durante uma audiência pública, na última quarta-feira (14), na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), onde parlamentares e produtores rurais tiveram a oportunidade de questionar o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, sobre as apreensões de gado em terras embargadas.

Na ocasião, pecuaristas detalharam os prejuízos, cobraram providências e mais transparência do órgão ambiental. Já Bagattoli, lembrou dos mais de 800 produtores de Porto Velho que foram, recentemente, notificados por desmatamento e tiveram apenas 30 dias para apresentar defesa sob risco de expulsão de suas terras.

“O que eles querem fazer na Amazônia é levar essas pessoas para o Bolsa Família. Essas pessoas vão ser expulsas do campo. O Pará é o terceiro estado (que mais recebe o benefício), já Rondônia é o único estado do Norte e Nordeste que tem o dobro de carteira assinada contra o Bolsa Família”, lembrou o senador.